Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что прогнозы критиков о неминуемой катастрофе в России не оправдались.
По ее мнению, если общество активно обсуждает такие повседневные темы, как модные тенденции, например, узкие джинсы, это свидетельствует о том, что ситуация в стране далека от критического состояния.
Симоньян подчеркнула, что в условиях настоящего кризиса люди были бы сосредоточены на выживании и решении насущных проблем, а не на обсуждении моды. Таким образом, внимание к таким темам, по ее мнению, опровергает утверждения о внутренней нестабильности в России.
Эти комментарии Симоньян сделала в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, где она участвует в ряде мероприятий, связанных с форумом.
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