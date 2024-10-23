БРИКС против критики: внимание к модным трендам опровергает прогнозы о "катастрофе" в России

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Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что прогнозы критиков о неминуемой катастрофе в России не оправдались.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

По ее мнению, если общество активно обсуждает такие повседневные темы, как модные тенденции, например, узкие джинсы, это свидетельствует о том, что ситуация в стране далека от критического состояния.

Симоньян подчеркнула, что в условиях настоящего кризиса люди были бы сосредоточены на выживании и решении насущных проблем, а не на обсуждении моды. Таким образом, внимание к таким темам, по ее мнению, опровергает утверждения о внутренней нестабильности в России.

Эти комментарии Симоньян сделала в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, где она участвует в ряде мероприятий, связанных с форумом.