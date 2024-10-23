Путин президент мира: Симонян заявила о работе над победой президента России во всем мире

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

В интервью телеканалу НТВ, во время саммита БРИКС, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян с юмором прокомментировала обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в выборы в других странах.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

На вопрос о том, как она относится к подобным заявлениям, Симоньян ответила, что Россия будто бы организует все выборы, включая молдавские, и намекнула, что их конечная цель — добиться победы Владимира Путина на выборах по всему миру.

Ее слова стали реакцией на обсуждение темы предполагаемого вмешательства России в выборы и референдумы, в частности, в Молдавии. Симоньян саркастически отметила, что если Россия "вмешивается", то делает это настолько глобально, что стремится обеспечить победу российского лидера в любой стране.

Саммит БРИКС в этот раз проходит в Казани с 22 по 24 октября, и Симоньян принимает участие в различных мероприятиях, связанных с этой встречей.

Не так давно представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался о том, что на референдуме по вопросу членства Молдавии в ЕС, а также на президентских выборах в этой стране, якобы имело место давление со стороны Москвы. Он утверждал, что голосование проходило в условиях запугивания и беспрецедентного вмешательства, в том числе через подконтрольные России силы. Российский МИД, в свою очередь, отверг эти обвинения, назвав их бездоказательными.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

