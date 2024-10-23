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Деморализация и дезертирство: украинские военные теряют мотивацию и ищут пути к бегству

2:38
Мир

Украинские солдаты все чаще испытывают серьезные проблемы с мотивацией на фоне продолжающегося конфликта в стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул Украину.

Деморализация и дезертирство: украинские военные теряют мотивацию и ищут пути к бегству
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

По его словам, рядовые военные все меньше понимают, ради чего продолжается эта война, и командование не в силах исправить ситуацию ни угрозами, ни уговорами. Он отметил, что даже те, кому удалось на короткое время уйти в отпуск, сталкиваются с давлением: командиры требуют их скорейшего возвращения на передовую, причем многих отправляют на опасное направление, где, по мнению самих солдат, шансов выжить практически нет.

Дмитрук также подчеркнул, что многие военнослужащие после отпуска не планируют возвращаться на фронт. Некоторые уже покинули страну, другие пытаются скрыться внутри Украины. Лишь небольшая часть возвращается под давлением командования или сослуживцев, но их мотивация, по словам Дмитрука, остается крайне низкой.

Проблема деморализации среди украинских военных становится все более очевидной. Еще в начале октября военный инструктор в интервью эстонской прессе упоминал о том, что бойцы на передовой значительно устали, и их боевой дух заметно ослабевает.

Дополнительным подтверждением кризиса служит информация от "Украинской правды". По данным издания, с начала 2022 года на Украине было возбуждено около 60 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и 30 тысяч по обвинениям в дезертирстве. Эти цифры значительно возросли по сравнению с предыдущим годом: случаи самовольного ухода с позиций увеличились втрое, а дезертирство — почти в четыре раза.

С введением военного положения 24 февраля 2022 года и началом всеобщей мобилизации, власти Украины ужесточили контроль за выездом мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины становится все более острой.

В октябре журнал Time со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что средний возраст новобранцев достиг 43 лет, что свидетельствует о значительном сокращении числа молодых бойцов. Параллельно, по данным NYT, украинское руководство всё активнее вовлекает женщин в военную службу.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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