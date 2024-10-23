БРИКС обсуждает создание новой платежной системы: Запад насторожен

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На прошедшем в Казани саммите лидеры стран БРИКС рассмотрели вопрос формирования новой платежной системы и возможные опасения Запада по поводу ее запуска. Эти детали раскрыл Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета, во время брифинга.

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Кобяков сообщил, что все участники саммита затронули тему новой платежной системы и подчеркнули, что Запад обеспокоен перспективой ее появления. Он также уточнил, что по поручению лидеров стран БРИКС реализацию этого проекта курирует Внешэкономбанк (ВЭБ).