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CNN: Россия не кажется изолированной от остального мира

0:32
Мир

Российская Федерация не кажется изолированной от остального мира, особенно если брать во внимание предстоящий саммит БРИКС в Казани, сообщает CNN.

CNN: Россия не кажется изолированной от остального мира
Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, CC BY 4.0

По мнению журналистов телеканала, даже несмотря на усилия Запада изолировать РФ и ее главы, саммит в Казани говорит о том, что государство "не одиноко" на международной арене.

На счет Киева говорили во время ужина президента России Владимира Путина с президентами государств, приехавших на саммит БРИКС, пишет "Вечерняя Москва".

Уточнения

CNN (читается как Си-эн-эн; аббр. от англ. Cable News Network — «Кабельная новостная сеть») — телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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