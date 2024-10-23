Российская Федерация не кажется изолированной от остального мира, особенно если брать во внимание предстоящий саммит БРИКС в Казани, сообщает CNN.
По мнению журналистов телеканала, даже несмотря на усилия Запада изолировать РФ и ее главы, саммит в Казани говорит о том, что государство "не одиноко" на международной арене.
На счет Киева говорили во время ужина президента России Владимира Путина с президентами государств, приехавших на саммит БРИКС, пишет "Вечерняя Москва".
CNN (читается как Си-эн-эн; аббр. от англ. Cable News Network — «Кабельная новостная сеть») — телеканал из США со штаб-квартирой в Атланте.
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В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.