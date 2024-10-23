Москва приветствует сближение Анкары с БРИКС: Путин видит Турцию мостом между Востоком и Западом

На полях саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин выразил позитивное отношение к стремлению Турции развивать сотрудничество с международным объединением. В ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер подчеркнул значительный потенциал такого взаимодействия.
По мнению главы российского государства, особую ценность представляет уникальное геополитическое положение Турции как связующего звена между восточной и западной частями Евразийского континента. Это обстоятельство, в сочетании с международным авторитетом страны, создает благоприятные предпосылки для развития партнерства с БРИКС.
Данное заявление свидетельствует о готовности России поддержать расширение сотрудничества между Турцией и странами БРИКС, что может способствовать укреплению многополярного мироустройства.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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