Хезболла подтвердила гибель одного из ключевых лидеров движения

Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" выпустила официальное заявление, в котором подтверждается информация о гибели Хашема Сафийеддина, занимавшего пост руководителя исполнительного совета организации.
В распространенном сообщении движение выражает глубокую скорбь по поводу утраты высокопоставленного руководителя, внесшего значительный вклад в развитие организации.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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