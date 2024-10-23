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Хезболла подтвердила гибель одного из ключевых лидеров движения

Мир

Пресс-служба ливанского движения "Хезболлах" выпустила официальное заявление, в котором подтверждается информация о гибели Хашема Сафийеддина, занимавшего пост руководителя исполнительного совета организации.

Хезболла подтвердила гибель одного из ключевых лидеров движения
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

В распространенном сообщении движение выражает глубокую скорбь по поводу утраты высокопоставленного руководителя, внесшего значительный вклад в развитие организации.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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