Словакия отменяет исторический запрет на двойное гражданство для детей из российско-словацких семей

Кабинет министров Словакии принял решение о прекращении действия исторического соглашения с Россией, ограничивающего возможность получения двойного гражданства детьми из смешанных семей. Данный документ, унаследованный со времен советско-чехословацких отношений 1980 года, подлежит пересмотру.

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Межгосударственное соглашение, автоматически продлевавшееся каждые пять лет (текущий срок действия — до июля 2026 года), регулировало вопросы гражданства детей, рожденных в семьях, где один из родителей является гражданином Словакии, а другой — России. Основной целью документа было предотвращение случаев двойного гражданства.

Словацкое правительство аргументирует необходимость расторжения договора его несоответствием современным международным нормам, в частности, Европейской конвенции о гражданстве. Данная конвенция защищает право детей на сохранение множественного гражданства, полученного при рождении. Кроме того, действующее соглашение вступает в противоречие с конституционными нормами Словакии.

Процедура расторжения договора предполагает уведомление российской стороны не позднее февраля 2026 года. По оценкам словацкого правительства, отмена ограничений положительно повлияет на институт семьи и брака.

Для вступления в силу данное решение должно получить одобрение парламента Словацкой Республики.

Уточнения

Слова́кия — государство в Центральной Европе. Население составляет 5 443 120 человек (декабрь 2017), территория — 48 845 км².

