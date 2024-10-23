Венесуэла разделяет фундаментальные принципы БРИКС: заявление российского лидера

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В рамках двусторонней встречи президент Российской Федерации Владимир Путин отметил существенное идеологическое созвучие между позицией Венесуэлы и основополагающими принципами объединения БРИКС.

Фото: commons.wikimedia.org by Enzo861, CC BY-SA 3.0

По мнению российского лидера, венесуэльские партнеры демонстрируют глубокое понимание и поддержку ключевых ценностей, лежащих в основе деятельности международного объединения. Это свидетельствует о потенциальной возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Каракасом и странами БРИКС.

Данное заявление было сделано в ходе переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, подчеркивая растущую роль латиноамериканского государства в системе международных отношений.

Уточнения

Кара́кас — столица и крупнейший город Венесуэлы. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км².

