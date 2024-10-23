В рамках двусторонней встречи президент Российской Федерации Владимир Путин отметил существенное идеологическое созвучие между позицией Венесуэлы и основополагающими принципами объединения БРИКС.
По мнению российского лидера, венесуэльские партнеры демонстрируют глубокое понимание и поддержку ключевых ценностей, лежащих в основе деятельности международного объединения. Это свидетельствует о потенциальной возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Каракасом и странами БРИКС.
Данное заявление было сделано в ходе переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, подчеркивая растущую роль латиноамериканского государства в системе международных отношений.
Кара́кас — столица и крупнейший город Венесуэлы. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км².
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.