В ходе двусторонней встречи глава российского государства Владимир Путин акцентировал внимание на углублении сотрудничества между Москвой и Каракасом.
По словам российского лидера, Венесуэла зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и проверенных временем союзников России не только в латиноамериканском регионе, но и на международной арене.
Президент РФ подчеркнул, что стратегическое взаимодействие между государствами демонстрирует устойчивую позитивную динамику, а партнерские отношения продолжают развиваться по восходящей траектории.
Данное заявление было сделано в контексте переговоров с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, что свидетельствует о приоритетном характере двусторонних отношений для обеих стран.
Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.
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