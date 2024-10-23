Москва и Каракас: новая веха в стратегическом партнерстве

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе двусторонней встречи глава российского государства Владимир Путин акцентировал внимание на углублении сотрудничества между Москвой и Каракасом.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

По словам российского лидера, Венесуэла зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и проверенных временем союзников России не только в латиноамериканском регионе, но и на международной арене.

Президент РФ подчеркнул, что стратегическое взаимодействие между государствами демонстрирует устойчивую позитивную динамику, а партнерские отношения продолжают развиваться по восходящей траектории.

Данное заявление было сделано в контексте переговоров с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, что свидетельствует о приоритетном характере двусторонних отношений для обеих стран.

Уточнения

Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

