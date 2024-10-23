Россия и Венесуэла укрепляют стратегическое партнерство: итоги встречи лидеров в Казани

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В рамках саммита БРИКС состоялась значимая встреча президентов России и Венесуэлы, в ходе которой были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Владимир Путин подчеркнул особый статус Венесуэлы как надежного латиноамериканского партнера России на международной арене.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Российский лидер выразил признательность венесуэльской стороне за солидарность в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании. Особое внимание было уделено общему стремлению обеих стран к формированию справедливого миропорядка, основанного на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Николас Мадуро, в свою очередь, выразил глубокое уважение к достижениям России в различных сферах — от экономики до дипломатии. Венесуэльский президент акцентировал внимание на готовности своей страны к расширению инвестиционного сотрудничества и укреплению партнерских отношений во всех областях.

Москва также поддержала стремление Каракаса к более тесному взаимодействию с БРИКС, что открывает новые перспективы для многостороннего сотрудничества.

В переговорах участвовала представительная российская делегация, включающая ключевых членов правительства и руководителей стратегических государственных корпораций. В состав делегации вошли высокопоставленные представители президентской администрации, вице-премьеры, главы ключевых министерств и руководители крупнейших государственных компаний, что подчеркивает важность развития российско-венесуэльских отношений.

Уточнения

Венесуэ́ла — государство на севере Южной Америки.

