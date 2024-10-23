Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью "Российской газете" отметил позитивную динамику в восприятии российской позиции по украинскому конфликту среди стран-участниц БРИКС.
По информации пресс-секретаря президента РФ, украинская тематика активно обсуждалась в рамках двусторонних переговоров Владимира Путина с главами государств объединения. В ходе этих встреч наметилась тенденция к более глубокому пониманию российской точки зрения на происходящие события.
Данное заявление свидетельствует о возрастающем уровне взаимопонимания между странами БРИКС по ключевым международным вопросам и укреплении дипломатических связей внутри объединения.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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