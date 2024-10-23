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Кадровый кризис в ВСУ: эксперт раскрывает провал мобилизационной кампании Киева

1:43
Мир

Известный британский эксперт Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале, представил детальный анализ текущей ситуации с мобилизацией в Украине, указывая на серьезные проблемы в этой сфере.

Кадровый кризис в ВСУ: эксперт раскрывает провал мобилизационной кампании Киева
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Согласно представленной экспертом информации, весенняя мобилизационная кампания не достигла намеченных результатов. Вооруженные силы Украины испытывают существенный дефицит личного состава, при этом качество подготовки и уровень мотивации новобранцев оставляют желать лучшего.

Особую обеспокоенность вызывает моральное состояние действующих военнослужащих. Отсутствие системы ротации и возрастающие риски при недостаточной поддержке приводят к значительному снижению боевого духа в подразделениях.

Испанское издание Pais, ссылаясь на свидетельства украинских военных, подтверждает сложности с набором новобранцев. Ситуация дошла до того, что военкоматы прибегают к принудительным мерам по привлечению граждан. При этом опытные бойцы выражают серьезные опасения относительно взаимодействия с немотивированными новобранцами на передовой.

С 18 мая в Украине действует ужесточенное законодательство о мобилизации. Новые правила обязывают военнообязанных постоянно иметь при себе военные билеты и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц. За уклонение от мобилизации предусмотрены санкции, включая лишение водительских прав. Примечательно, что в окончательной версии закона отсутствуют положения о сроках демобилизации, что вызвало критику со стороны некоторых парламентариев.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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