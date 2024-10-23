Известный британский эксперт Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале, представил детальный анализ текущей ситуации с мобилизацией в Украине, указывая на серьезные проблемы в этой сфере.
Согласно представленной экспертом информации, весенняя мобилизационная кампания не достигла намеченных результатов. Вооруженные силы Украины испытывают существенный дефицит личного состава, при этом качество подготовки и уровень мотивации новобранцев оставляют желать лучшего.
Особую обеспокоенность вызывает моральное состояние действующих военнослужащих. Отсутствие системы ротации и возрастающие риски при недостаточной поддержке приводят к значительному снижению боевого духа в подразделениях.
Испанское издание Pais, ссылаясь на свидетельства украинских военных, подтверждает сложности с набором новобранцев. Ситуация дошла до того, что военкоматы прибегают к принудительным мерам по привлечению граждан. При этом опытные бойцы выражают серьезные опасения относительно взаимодействия с немотивированными новобранцами на передовой.
С 18 мая в Украине действует ужесточенное законодательство о мобилизации. Новые правила обязывают военнообязанных постоянно иметь при себе военные билеты и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц. За уклонение от мобилизации предусмотрены санкции, включая лишение водительских прав. Примечательно, что в окончательной версии закона отсутствуют положения о сроках демобилизации, что вызвало критику со стороны некоторых парламентариев.
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