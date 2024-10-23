БРИКС делает ставку на молодежь: новые инициативы для безопасного развития подрастающего поколения

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Согласно опубликованной на официальном портале Кремля Казанской декларации, направленной на укрепление многостороннего сотрудничества в сфере глобального развития и безопасности, страны БРИКС акцентируют особое внимание на создании благоприятной среды для развития молодого поколения.

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Лидеры стран-участниц объединения подчеркнули необходимость формирования эффективной системы защиты молодежи от вовлечения в противоправную деятельность. В рамках этой инициативы государства БРИКС выразили готовность поддерживать и развивать международные проекты с активным участием молодых людей.

Данное решение демонстрирует стратегическую направленность БРИКС на формирование безопасной и продуктивной среды для развития будущих поколений, что является одним из приоритетных направлений сотрудничества стран-участниц объединения.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

