Политическая буря в Молдавии: экс-премьер требует пересмотра результатов выборов

Василий Тарлев, глава партии "Будущее Молдовы" и бывший премьер-министр, не согласен с итогами прошедших выборов президента и референдума о евроинтеграции. Он настаивает на немедленной отставке членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и проведении повторного подсчета голосов.

По мнению политика, состав ЦИК должен быть обновлен и включать представителей всех партий, участвовавших в предвыборной гонке, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность. Тарлев заявил, что зафиксированы многочисленные нарушения, которые ставят под сомнение честность прошедшего голосования. Он обвинил власти в преднамеренной фальсификации результатов и подчеркнул, что выборы не соответствовали демократическим стандартам.

Напомним, 20 октября в Молдове состоялись выборы президента и референдум по вопросу вступления в Европейский союз. По предварительным данным, действующий президент Майя Санду получила 42,45% голосов, опередив бывшего генпрокурора Александра Стояногло, заручившегося поддержкой 25,98% избирателей.

В референдуме приняли участие около полутора миллионов граждан. За евроинтеграцию высказались 50,46%, против — 49,54%. Таким образом, разница в голосах составила всего лишь 13,5 тысяч. При этом явка превысила необходимый порог в 33,3%, а большинство проголосовавших поддержали вступление в ЕС.

Тарлев настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к нарушениям избирательного процесса.

Второй тур президентских выборов назначен на 3 ноября. В нем встретятся Майя Санду, выступающая за сближение с Западом, и Александр Стояногло, который считает важным сохранение традиционных отношений с Россией и СНГ.

Другие кандидаты, включая Ренато Усатого и Ирину Влах, не смогли набрать достаточного количества голосов для прохождения во второй тур.

Уточнения

Васи́лий Па́влович Тарлев — молдавский политический и государственный деятель. Премьер-министр Республики Молдова (2001—2008), сопредседатель партии «Возрождение», лидер общественного движения «Друзья России в Молдавии».

