Президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономики стран БРИКС сохраняют стабильность, что является результатом разумной макроэкономической и финансово-кредитной стратегии, проводимой их правительствами.
На расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, который начался во вторник и собрал представителей из 36 государств и шести международных организаций, Путин выразил уверенность в экономической устойчивости альянса.
Этот саммит является ключевым событием под председательством Российской Федерации в БРИКС, которое направлено на усиление многостороннего взаимодействия ради справедливого развития и безопасности в глобальном масштабе.
БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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