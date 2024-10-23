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Взвешанная политика: Путин заявил о стабильности экономик стран БРИКС

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Мир

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономики стран БРИКС сохраняют стабильность, что является результатом разумной макроэкономической и финансово-кредитной стратегии, проводимой их правительствами.

Взвешанная политика: Путин заявил о стабильности экономик стран БРИКС
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

На расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, который начался во вторник и собрал представителей из 36 государств и шести международных организаций, Путин выразил уверенность в экономической устойчивости альянса.

Этот саммит является ключевым событием под председательством Российской Федерации в БРИКС, которое направлено на усиление многостороннего взаимодействия ради справедливого развития и безопасности в глобальном масштабе.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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