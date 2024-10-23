Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
БРИКС стремится к миру: страны готовы содействовать урегулированию на Украине
Разочарование в Бонгондо: Спартак готов отпустить футболиста
Шикарное блюдо азиатской кухни — рис с яйцом и креветками
От мечты к реальности: как быстро накопить на автомобиль
Израильские ВВС нанесли авиаудары по городу Тир в Ливане
Ресурсы МИД РФ подверглись масштабной DDoS-атаке
Горячая тема: Песков заявил, что Путин обсуждал Украину с лидерами БРИКС
Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС
Как ювелирные украшения делают осенний образ ярче и стильнее

Путин предупредил о риске глобального кризиса из-за долговой нагрузки развитых стран

Мир

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу серьезных экономических рисков, связанных с высоким уровнем задолженности в развитых экономиках, что, по его словам, напрямую способствует разобщенности в мировой торговле.

Путин предупредил о риске глобального кризиса из-за долговой нагрузки развитых стран
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

На расширенном собрании стран БРИКС Путин отметил, что, помимо геополитической нестабильности, непрекращающийся рост долгов в ведущих странах, наряду с увеличением случаев односторонних ограничений, протекционизма и нечестной конкуренции, приводит к раздробленности не только в международной торговле, но и на рынке прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся странах.

Мероприятие в Казани, начавшееся 22 октября, собрало делегатов из 36 государств и представителей шести международных организаций. Этот саммит является заключительным событием под председательством России в БРИКС, которое проходит под лозунгом усиления многостороннего сотрудничества для достижения справедливого развития и безопасности в мировом масштабе.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Последние материалы
Американский режиссёр пригласил в кино Юру Борисова, не имея сценария
Простые и полезные продукты для детей: какие выбрать
Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота отстояли от «увольнения»
Диетолог из Башкирии развенчал интернет-мифы о правильном питании
Как избежать перегрева и поломок РКПП: основные рекомендации
Намеки от Запада: в Грузии растут опасения о подготовке государственного переворота после выборов
Очередной план: Зеленский требует новый план действий после провала предыдущего
Надежду Бабкину раскритиковали после очередного преображения: смешно и уродливо
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Следующий уровень: смертельная бактерия Vibrio vulnificus атакует Флориду после ураганов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.