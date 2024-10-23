Путин предупредил о риске глобального кризиса из-за долговой нагрузки развитых стран

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу серьезных экономических рисков, связанных с высоким уровнем задолженности в развитых экономиках, что, по его словам, напрямую способствует разобщенности в мировой торговле.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

На расширенном собрании стран БРИКС Путин отметил, что, помимо геополитической нестабильности, непрекращающийся рост долгов в ведущих странах, наряду с увеличением случаев односторонних ограничений, протекционизма и нечестной конкуренции, приводит к раздробленности не только в международной торговле, но и на рынке прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся странах.

Мероприятие в Казани, начавшееся 22 октября, собрало делегатов из 36 государств и представителей шести международных организаций. Этот саммит является заключительным событием под председательством России в БРИКС, которое проходит под лозунгом усиления многостороннего сотрудничества для достижения справедливого развития и безопасности в мировом масштабе.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

