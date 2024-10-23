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БРИКС стремится к миру: страны готовы содействовать урегулированию на Украине

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности многих стран-участниц саммита БРИКС активно включиться в процесс мирного урегулирования на Украине и выступить в качестве посредников.

БРИКС стремится к миру: страны готовы содействовать урегулированию на Украине
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

В интервью телеканалу НТВ, комментируя обсуждение украинского кризиса на саммите в Йоханнесбурге, Песков отметил, что ряд государств выразили желание внести более существенный вклад в поиск путей к миру и предложили свои услуги в качестве посредников.

Саммит БРИКС предоставил площадку для обсуждения широкого спектра глобальных проблем, включая украинский конфликт. Стремление стран-участниц к мирному урегулированию свидетельствует о их ответственном подходе к вопросам международной безопасности.

Посредничество может сыграть важную роль в преодолении тупика в переговорах и достижении компромисса между сторонами конфликта. Участие нейтральных стран в качестве посредников может способствовать восстановлению доверия и созданию благоприятных условий для диалога.

Россия неоднократно заявляла о своей приверженности мирному решению украинского кризиса и готовности к переговорам. Поддержка стран БРИКС в этом направлении может оказать положительное влияние на динамику конфликта и приблизить момент достижения мира.

БРИКС как объединение крупнейших развивающихся экономик мира играет все более заметную роль в международных делах. Активное участие стран БРИКС в урегулировании украинского кризиса способствует формированию более справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципах взаимного уважения и сотрудничества.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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