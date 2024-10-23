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Израильские ВВС нанесли авиаудары по городу Тир в Ливане

Мир

Очевидцы сообщают о пяти мощных авиаударах, нанесенных израильскими ВВС по центральным районам города Тир, расположенного на юге Ливана.

Израильские ВВС нанесли авиаудары по городу Тир в Ливане
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Свидетели рассказали РИА Новости, что израильские самолеты атаковали жилые дома в центре Тира. По их словам, в небе продолжают кружить израильские истребители.

Утром армия Израиля предупредила о готовящихся авиаударах, после чего сотрудники гражданской обороны объехали жилые кварталы Тира, призывая жителей немедленно покинуть свои дома.

Тир, известный как южная столица Ливана, является одним из древнейших городов страны. До недавнего времени он служил убежищем для многочисленных беженцев из южных деревень, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок, начавшихся 23 сентября.

Авиаудары по Тиру свидетельствуют об обострении ситуации на юге Ливана. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана в ответ на действия движения "Хезболла". Это приводит к новым жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Международное сообщество призывает к прекращению насилия и возобновлению переговоров между сторонами конфликта. Однако пока не удается достичь прочного перемирия, и ситуация на юге Ливана остается напряженной.

Уточнения

Сур или Тир (араб. صور‎, Сур, от финикийск. 𐤑𐤅𐤓 «Сор» — скалистый остров; греч. Τύρος) — город в Ливане. Находится в мухафазе Южный Ливан. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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