Горячая тема: Песков заявил, что Путин обсуждал Украину с лидерами БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация на Украине стала одной из ключевых тем двусторонних встреч Владимира Путина с лидерами стран-участниц саммита БРИКС.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

В эфире телеканала НТВ Песков рассказал, что украинский кризис поднимался практически на каждой встрече российского лидера. Он отметил, что Путин делился своей оценкой текущей ситуации и обсуждал перспективы урегулирования конфликта.

Саммит БРИКС, проходящий в ЮАР, предоставил лидерам стран возможность для обмена мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня. Однако, судя по словам Пескова, украинская тематика занимала особое место в двусторонних беседах Путина.

Это подтверждает важность украинского кризиса для глобальной безопасности и стабильности. Многие страны выражают обеспокоенность продолжающимся конфликтом и его последствиями для мировой экономики и международных отношений.

Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин на встречах с лидерами других стран излагает российскую позицию по данному вопросу и призывает к диалогу и поиску компромиссных решений.

Участники БРИКС играют важную роль в формировании многополярного мироустройства и могут способствовать урегулированию международных конфликтов, в том числе и на Украине. Встречи на полях саммита позволяют лидерам стран обсудить возможные пути решения кризиса и найти общий подход к этой проблеме.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

