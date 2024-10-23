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Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг информацию СМИ о возможном расколе в объединении БРИКС.

Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В интервью телеканалу НТВ Песков прокомментировал публикации западных изданий, утверждающих, что Россия и Китай стремятся превратить БРИКС в антиамериканскую коалицию, вызывая тем самым недовольство остальных участников.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в БРИКС нет места противостоянию и сотрудничество основано исключительно на принципах уважения национальных интересов каждой страны. Он отметил, что все члены объединения работают вместе ради достижения общих целей, а не для борьбы против кого-либо.

Организация БРИКС, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, является платформой для многостороннего сотрудничества в различных областях, таких как экономика, политика, безопасность и культура.

Западные СМИ периодически публикуют материалы, спекулирующие на тему внутренних разногласий в БРИКС и стремлении отдельных стран использовать организацию в своих геополитических интересах. Однако официальные представители стран-участниц неоднократно подтверждали приверженность принципам равноправия, взаимного уважения и сотрудничества в рамках БРИКС.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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