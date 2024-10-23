Запад может инициировать провокации в Грузии после выборов, считает эксперт

Грузинский политолог Ираклий Гогава предупреждает о возможных провокациях со стороны Запада после парламентских выборов в Грузии, если победу одержит правящая партия "Грузинская мечта".

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Гогава полагает, что Запад не устроит победа "Грузинской мечты", вероятность которой достаточно высока. В этом случае, по мнению эксперта, западные государства могут попытаться организовать "цветную революцию" или государственный переворот.

Эксперт отмечает, что Запад стремится использовать Грузию в своем противостоянии с Россией. Однако план Запада по нанесению стратегического поражения России не срабатывает, и ситуация на фронте развивается не по желаемому для них сценарию.

Гогава предполагает, что изначально Запад рассчитывал на втягивание Грузии в военный конфликт, чтобы отвлечь часть российских сил. Однако это может нанести ущерб европейским интересам, так как через территорию Грузии проходят маршруты поставок азербайджанских энергоресурсов и сырья из Центральной Азии в Европу. Блокировка этих поставок может усугубить экономический кризис в Европе.

Гогава также подчеркивает важность строительства порта Анаклия в Грузии, который может стать частью новых торговых магистралей в Евразии. Китайская инициатива "Один пояс — один путь" предполагает возрождение Великого шелкового пути и перенос основных торговых маршрутов на сушу.

Эксперт считает, что Южный Кавказ является уязвимым звеном в этом проекте, и силы, контролирующие морскую торговлю, будут пытаться дестабилизировать регион, приводя к власти подконтрольных политиков.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял о подготовке государственного переворота в стране. Служба внешней разведки России также предупреждала о возможной организации США "цветной революции" в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.

Предстоящие парламентские выборы в Грузии проходят в атмосфере повышенной политической напряженности. Заявления экспертов и политиков о возможных провокациях и дестабилизации ситуации вызывают серьезную тревогу.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

