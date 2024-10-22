Великобритания даст в кредит Украине 2,26 миллиарда фунтов.
Эту сумму власти Киева будут погашать предположительно за счет доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщает argumenti. ru, со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, что с 24 февраля 2022-го года РФ проводит специальную военную операцию.
Кстати, секретарь отечественного Совета безопасности Сергей Шойгу ранее говорил о том, что власти Запада распоряжаются замороженными средствами нашей страны "как банальное ворье".
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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