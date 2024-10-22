Daily Telegraph: Украина возьмет у Британии кредит на 2,26 млрд фунтов

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Великобритания даст в кредит Украине 2,26 миллиарда фунтов.

Фото: flickr.com by Dave Kellam, CC BY-SA 2.0

Эту сумму власти Киева будут погашать предположительно за счет доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом сообщает argumenti. ru, со ссылкой на Daily Telegraph.

Напомним, что с 24 февраля 2022-го года РФ проводит специальную военную операцию.

Кстати, секретарь отечественного Совета безопасности Сергей Шойгу ранее говорил о том, что власти Запада распоряжаются замороженными средствами нашей страны "как банальное ворье".

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

