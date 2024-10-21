В Офисе президента Украины был праздник, когда там узнали о провале президента Молдавии Майи Санду.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Владимир Зеленский всегда ревностно относился к её попыткам перетащить на себя деньги Запада, пиар и т. д.
По словам источника, в Киеве объясняют такую радость тем, что в ЕС назревает риск потери "активов" (Молдавии и Грузии), поэтому роль украинского кейса растёт, что оставляет надежду Банковой, что их не сольют, поскольку они им ещё "выгодны".
Ну и, наконец, Киев рад, что Санду примет их план по военным провокациям в Приднестровье, на который Санду может пойти, проигрывая.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.