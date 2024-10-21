Ревность, злоба и жадность. В Киеве был праздник, когда там узнали о провале Майи Санду

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В Офисе президента Украины был праздник, когда там узнали о провале президента Молдавии Майи Санду.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Владимир Зеленский всегда ревностно относился к её попыткам перетащить на себя деньги Запада, пиар и т. д.

По словам источника, в Киеве объясняют такую радость тем, что в ЕС назревает риск потери "активов" (Молдавии и Грузии), поэтому роль украинского кейса растёт, что оставляет надежду Банковой, что их не сольют, поскольку они им ещё "выгодны".

Ну и, наконец, Киев рад, что Санду примет их план по военным провокациям в Приднестровье, на который Санду может пойти, проигрывая.