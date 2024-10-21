За Украину и демократию: Трамп признался, что угрожал Путину ударом по Москве

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что был готов нанести удар по Москве. По словам Трампа, он угрожал Путину, сказав, что "удар по центру чертовой Москвы" будет настолько сильным, что Путин не поверит.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

В ходе встречи с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что не хотел бы наносить удар, так как у него хорошие отношения с Путиным, но у него "не было бы выбора".

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах он произнес эти угрозы.

В ходе встречи с редакцией, Трамп также выразил сомнения в необходимости применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Он подчеркнул, что у него хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и не видит необходимости в подобных действиях.

"Я не думаю, что мне бы пришлось. Он <…> знает, что я чертовски сумасшедший", — ответил Трамп.

Это же, по его словам, знает и Путин.

Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о возможности урегулирования конфликта на Украине до инаугурации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что в США действует "глубинное государство", функционирование которого не зависит от того, кто занимает пост главы Белого дома. Лавров подчеркнул, что Трамп, будучи президентом, несколько раз общался с Путиным и был настроен дружелюбно.

Лавров также призвал готовиться к тому, что действия по сдерживанию развития России продолжатся при любой администрации после президентских выборов в США.