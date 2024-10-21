Российское Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает о нежелательности поддержки инициатив Киева, которые, по мнению Москвы, являются ультимативными и направленными на затяжение конфликта.
Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркнул, что "плане победы" узурпатора Владимира Зеленского не содержит ни плана, ни победы. Он также отметил, что "формула мира", "саммит мира" в Бюргенштоке, и другие подобные инициативы, предложенные Киевом, не принесут ничего кроме конфликта.
Ранее Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", включающий пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт предусматривает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "план победы" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, Киев должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Вместо прямого обращения к "формуле мира" и "саммиту мира" в Бюргенштоке, Москва предлагает более конструктивный подход к разрешению конфликта, основанный на диалоге и взаимопонимании.
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