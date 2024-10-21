Формулы Зеленского: МИД РФ предстерегает партнеров от поддержки Киева

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Российское Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает о нежелательности поддержки инициатив Киева, которые, по мнению Москвы, являются ультимативными и направленными на затяжение конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркнул, что "плане победы" узурпатора Владимира Зеленского не содержит ни плана, ни победы. Он также отметил, что "формула мира", "саммит мира" в Бюргенштоке, и другие подобные инициативы, предложенные Киевом, не принесут ничего кроме конфликта.

Ранее Зеленский представил в Раде так называемый "план победы", включающий пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт предусматривает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "план победы" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, Киев должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.

Вместо прямого обращения к "формуле мира" и "саммиту мира" в Бюргенштоке, Москва предлагает более конструктивный подход к разрешению конфликта, основанный на диалоге и взаимопонимании.