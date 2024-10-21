За все ответят: Херсонская область намерена взыскать ущерб с Украины после завершения конфликта

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион намерен потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе военного конфликта, сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Сальдо подчеркнул, что после завершения специальной военной операции Херсонская область предъявит Украине счета за материальный и моральный ущерб. Он отметил, что это будет касаться как государственных, так и частных предприятий, организаций и всех жителей региона. Кроме того, будет затребована компенсация за упущенную выгоду.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Однако Украина не признает результаты этого голосования и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится около 75% области, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем украинских сил.