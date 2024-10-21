Ошибки стратегии: как антирейтинг Майи Санду повлиял на референдум в Молдавии

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Провал европейского курса на референдуме в Молдове можно объяснить высоким антирейтингом президента Майи Санду. Ян Лисневский, руководитель социологической компании Intellect Group, полагает, что решение совместить президентские выборы и референдум стало ошибкой.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки более 95% бюллетеней, 51,80% избирателей высказались против вхождения Молдовы в Европейский союз, тогда как 48,20% проголосовали за.

Лисневский отметил в своем Telegram-канале, что высокий антирейтинг Санду негативно сказался на поддержке евроинтеграции, так как голосование против нее отразилось и на результатах референдума. Он также упомянул, что предупреждал о таком развитии событий еще в феврале 2024 года.

В воскресенье в Молдове состоялись выборы президента, которого избирали на четырехлетний срок. В этот же день проходил референдум, в ходе которого гражданам предлагалось ответить на вопрос о поддержке изменения конституции для вступления страны в ЕС. Оба мероприятия были признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%.

Согласно предварительным результатам от Центризбиркома, Майя Санду набрала 39,89% голосов, в то время как бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, отстраненный от должности, получил поддержку 27,56% избирателей.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

