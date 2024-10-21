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Финансовый приоритет: помощь Украине и Израилю в 50 раз превысила поддержку пострадавших от ураганов в США

2:50
Мир

По данным РИА Новости, за последний год власти США выделили Украине и Израилю в 50 раз больше средств, чем было направлено американцам, пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен". Эти расчёты основаны на данных из открытых источников.

Финансовый приоритет: помощь Украине и Израилю в 50 раз превысила поддержку пострадавших от ураганов в США
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

В среду Белый дом сообщил, что федеральное правительство разрешило выделение почти 2 миллиардов долларов для помощи жителям шести штатов, которые сильно пострадали от ураганов "Хелен" и "Милтон".

Однако, согласно открытой информации, в 2023 финансовом году, завершившемся в октябре, США пообещали предоставить Украине 61,3 миллиарда долларов, а Израилю — 46 миллиардов. Это означает, что на помощь жертвам ураганов приходится в 53,65 раза меньше средств, чем на поддержку Украины и Израиля вместе взятых.

Помимо этого, пакеты помощи Украине и Израилю включают в себя финансирование для восполнения запасов оружия США, которое ранее было отправлено в эти страны. На данный момент Украина и Израиль получили от США 17 и 3,3 миллиарда долларов соответственно, что в 10,2 раза превышает объёмы помощи жертвам ураганов.

Помимо Украины и Израиля, значительные суммы от США получили Иордания (1,69 миллиарда долларов), Эфиопия (1,68 миллиарда), Египет (1,5 миллиарда), Сомали (1,22 миллиарда), Демократическая Республика Конго (1,06 миллиарда), Йемен (949,47 миллиона), Нигерия (927,37 миллиона) и Афганистан (886,54 миллиона).

7 октября президент США Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за надвигающегося урагана "Милтон" и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям. Ураган обрушился на западное побережье Флориды в ночь на прошлый четверг.

Хотя его сила ослабла до третьей категории, что сделало его менее разрушительным, чем ожидалось, по данным CBS News, от него погибли как минимум 24 человека. Согласно информации с портала PowerOutage. us, ураган оставил без электричества около 3,4 миллиона жителей Флориды. Ранее ураган "Хелен" унёс более 200 жизней и нанёс серьёзный ущерб на юге США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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