Взрыв в Одессе: яркое зарево над городом

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В Одессе состоялся мощный взрыв, на небе над городом после этого стало видно яркое зарево, сообщает местное издание "Думская".

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Согласно публикации, местные жители могли наблюдать зарево и столб дыма над городом. В тот момент точная причина взрыва не была известна.

По представленным данным, информация о людях, пострадавших или погибших, отсутствовала.

Российские войска регулярно отвечают на удары по гражданским объектам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося точечные удары по позициям украинского военного контингента, техники, а также наемников. Целями российских военных становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.

Дмитрий Песков, не раз заявлял, что российская армия не проводит удары по жилым домам и социальным учреждениям.