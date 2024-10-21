В Одессе состоялся мощный взрыв, на небе над городом после этого стало видно яркое зарево, сообщает местное издание "Думская".
Согласно публикации, местные жители могли наблюдать зарево и столб дыма над городом. В тот момент точная причина взрыва не была известна.
По представленным данным, информация о людях, пострадавших или погибших, отсутствовала.
Российские войска регулярно отвечают на удары по гражданским объектам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося точечные удары по позициям украинского военного контингента, техники, а также наемников. Целями российских военных становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.
Дмитрий Песков, не раз заявлял, что российская армия не проводит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.