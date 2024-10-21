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Взрыв в Одессе: яркое зарево над городом

0:59
Мир

В Одессе состоялся мощный взрыв, на небе над городом после этого стало видно яркое зарево, сообщает местное издание "Думская".

Взрыв в Одессе: яркое зарево над городом
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Согласно публикации, местные жители могли наблюдать зарево и столб дыма над городом. В тот момент точная причина взрыва не была известна.

По представленным данным, информация о людях, пострадавших или погибших, отсутствовала.

Российские войска регулярно отвечают на удары по гражданским объектам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанося точечные удары по позициям украинского военного контингента, техники, а также наемников. Целями российских военных становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.

Дмитрий Песков, не раз заявлял, что российская армия не проводит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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