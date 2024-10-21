Согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, после обработки 100% протоколов в Приднестровье, более 62,56% жителей региона проголосовали против вступления страны в Европейский союз. За евроинтеграцию высказалось 37,44% участников голосования.
Референдум, который состоялся в минувшее воскресенье, включал один ключевой вопрос: одобряют ли граждане поправки в Конституцию, направленные на интеграцию Молдавии в ЕС. Идея проведения этого референдума вызвала волну критики со стороны оппозиции и общественных деятелей. По их мнению, голосование носило политический характер и было направлено на укрепление позиций действующей власти накануне выборов.
Власти Молдавии организовали избирательные участки для жителей Приднестровья в 21 населенном пункте на правом берегу Днестра, включая районы Резинский, Дубоссарский, Новоаненский, Каушанский, Флорештский, Штефан-Водский, а также в Кишиневе.
По итогам референдума на общенациональном уровне, после подсчета 95,3% голосов, 51,8% граждан Молдавии высказалось против вступления в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию.
Приднестровье, где более 60% населения составляют русские и украинцы, еще с советских времен стремилось к отделению от Молдавии. Местное население опасалось, что в условиях роста националистических настроений Молдова может объединиться с Румынией. Эта напряженность привела к конфликту в 1992 году, после которого Приднестровье стало территорией, не контролируемой Кишиневом.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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