Илан Шор объявляет о поражении Майи Санду в референдуме по ЕС

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Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду потерпела поражение на референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 94% протоколов, 52,38% избирателей проголосовали против вступления в ЕС, а за — 47,62%.

В своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Шор отметил, что шесть месяцев назад он обещал Санду серьезное сопротивление по вопросу референдума. Он подчеркнул, что despite ее попыток напугать граждан арестами и обысками, она проиграла этот баттл. Шор также поблагодарил народ Молдавии за его крепость и решительность, отметив, что избиратели не поддались на провокации и не испугались давления.

В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы, на которых граждане выбирали главу государства на четырёхлетний срок. Также в этот день был проведен референдум, на котором жители отвечали на вопрос о поддержке поправок в конституцию для возможного вступления в Европейский союз. Оба голосования были признаны состоявшимися, так как явка превысила минимальный порог в 33,3%.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

