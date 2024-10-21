Александр Стояногло опережает Майю Санду в Гагаузии на президентских выборах Молдовы

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В автономии Гагаузия на выборах президента Молдавии лидирует бывший генеральный прокурор и кандидат от социалистов, Александр Стояногло. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов, он опережает действующего президента, Майю Санду, на 46 процентных пунктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

К 2:00 ночи по местному времени (совпадает с московским) в Гагаузии были обработаны все протоколы с избирательных участков. Стояногло собрал 48,67% голосов, в то время как Санду оказалась лишь на пятом месте с результатом 2,26%. Второе место в регионе заняла независимый кандидат Виктория Фуртунэ, набравшая 28,88% голосов.

В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы, где граждане выбирали главу государства на четырёхлетний срок. В тот же день был проведен референдум, на котором жители отвечали на вопрос о своей поддержке изменений в конституции для возможности вступления Молдавии в Европейский союз. Оба голосования были признаны состоявшимися, так как явка превысила необходимый порог в 33,3%.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур выборов состоится 3 ноября.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

