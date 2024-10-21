Гагаузия против: 90% жителей автономии против вступления в ЕС

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В Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, подавляющее большинство избирателей — 94,84% — выразили несогласие с интеграцией республики в Европейский Союз, как показали итоги обработки всех протоколов регионального Центризбиркома.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов, CC BY-SA 4.0

Лишь 5,16% жителей автономии поддержали идею вступления в ЕС.

На общенациональном уровне, после обработки 93,78% бюллетеней, 52,64% граждан Молдавии выступили против евроинтеграции, тогда как 47,39% высказались в ее поддержку. На референдуме гражданам был предложен вопрос о поддержке изменения Конституции для вступления Молдавии в ЕС.

Однако данное голосование подверглось критике со стороны оппозиции, считающей его инструментом для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами.

Напомним, что весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы автономии, победу на которых одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгений Гуцул. Власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и инициировав уголовные дела против ее лидеров. Также Кишинев начал проверки легитимности результатов выборов.

Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но ни один из представителей молдавского правительства не присутствовал на церемонии. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о назначении Гуцул членом правительства, несмотря на требования национального законодательства.

Уточнения

Гагау́зия — автономное территориальное образование в составе Молдавии. Создано 23 декабря 1994 года из населённых пунктов, в которых более 50 % жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно согласилось войти в Гагаузскую автономию. Столица Гагаузии — город Комрат.

