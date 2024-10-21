БРИКС без Украины: вопрос конфликта не стоит в повестке предстоящего саммита

Конфликт на Украине не предусмотрен для обсуждения на повестке дня саммита БРИКС, который состоится в Казани, однако страны-участницы имеют возможность затронуть данную тему по своему усмотрению, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил "Известиям".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

Он отметил, что рассмотрение возможных решений украинского конфликта не включено в официальный план мероприятий саммита БРИКС, но каждый из участников вправе поднять этот вопрос на свое усмотрение.

Саммит стран БРИКС, в котором примут участие главы государств, пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

