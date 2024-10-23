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Тревожная ночь на Украине: воздушная тревога объявлена в четырех областях

0:47
Мир

Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной.

Тревожная ночь на Украине: воздушная тревога объявлена в четырех областях
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

В среду и ночь на четверг в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Сообщения о необходимости укрыться поступали в указанные регионы в разные временные интервалы.

В Полтавской области тревога была объявлена в 22:40 по московскому времени, в Черкасской — в 23:48, в Кировоградской — в 00:10, а в Днепропетровской — в 00:17.

Ранее в этот же день воздушная тревога была активирована в столице Украины, Киеве, и прилегающих областях — Киевской, Черниговской и Сумской.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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