Тревожная ночь на Украине: воздушная тревога объявлена в четырех областях

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной.

Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

В среду и ночь на четверг в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Сообщения о необходимости укрыться поступали в указанные регионы в разные временные интервалы.

В Полтавской области тревога была объявлена в 22:40 по московскому времени, в Черкасской — в 23:48, в Кировоградской — в 00:10, а в Днепропетровской — в 00:17.

Ранее в этот же день воздушная тревога была активирована в столице Украины, Киеве, и прилегающих областях — Киевской, Черниговской и Сумской.