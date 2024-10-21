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Куба вновь погрузилась во тьму: энергосистема страны снова вышла из строя

0:51
Мир

Энергетическая система Кубы, которая была частично восстановлена после полного отключения в пятницу, вновь потерпела масштабный сбой, сообщило Министерство энергетики и горной добычи страны. Власти оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть подачу электроэнергии.

Куба вновь погрузилась во тьму: энергосистема страны снова вышла из строя
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Ранее, в пятницу, правительство Кубы заявило, что авария на ТЭЦ имени Антонио Гуйтераса в провинции Матансас спровоцировала полное отключение электричества по всей стране. В субботу специалисты приступили к ремонтным работам, однако попытки восстановить подачу электроэнергии были лишь временными — вскоре произошёл новый сбой. Власти смогли запустить несколько генераторов и на короткое время восстановить энергоснабжение на большей части острова, но система вновь вышла из строя.

Уточнения

Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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