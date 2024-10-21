Куба вновь погрузилась во тьму: энергосистема страны снова вышла из строя

Энергетическая система Кубы, которая была частично восстановлена после полного отключения в пятницу, вновь потерпела масштабный сбой, сообщило Министерство энергетики и горной добычи страны. Власти оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть подачу электроэнергии.
Ранее, в пятницу, правительство Кубы заявило, что авария на ТЭЦ имени Антонио Гуйтераса в провинции Матансас спровоцировала полное отключение электричества по всей стране. В субботу специалисты приступили к ремонтным работам, однако попытки восстановить подачу электроэнергии были лишь временными — вскоре произошёл новый сбой. Власти смогли запустить несколько генераторов и на короткое время восстановить энергоснабжение на большей части острова, но система вновь вышла из строя.
Ку́ба — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
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