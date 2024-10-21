Лавров обвиняет Джонсона в срыве мирных переговоров с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намеренно отрицает свою роль в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Данное заявление Лавров сделал в интервью порталу АиФ.

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Лавров отметил, что Джонсон, оправдываясь, утверждает, будто Украина изначально не собиралась соглашаться на условия Москвы, ссылаясь на переговоры в Стамбуле.

Однако, по словам главы российского МИД, на переговорах в Турции не было озвучено никаких требований со стороны президента России. Лавров подчеркнул, что украинская делегация предложила свои условия, и Москва была готова рассматривать их в качестве базы для дальнейшего диалога. Он назвал заявления Джонсона о том, что Путин пытался что-то навязать, ложью, оставив этот вопрос на его совести.

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия, возглавляющий фракцию партии "Слуга народа", подтвердил, что конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года. По его словам, Киев был готов рассмотреть вариант нейтрального статуса страны, однако под давлением западных стран отказался от этого и продолжил военные действия.

После переговоров в Стамбуле тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти не подписывать соглашения с Россией и продолжать боевые действия.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

