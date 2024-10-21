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Израиль под огнем: ЦАХАЛ сообщает о массированных обстрелах со стороны Ливана

1:23
Мир

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в воскресенье, 20 октября, по территории Израиля было выпущено около 200 ракет со стороны Ливана. Эти удары были нанесены боевиками из террористической организации "Хезболлах". Обстрелы продолжались до позднего вечера, что подтверждается официальными сообщениями военных.

Израиль под огнем: ЦАХАЛ сообщает о массированных обстрелах со стороны Ливана
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

С начала октября Израиль ведет активные наземные операции против "Хезболлах" на юге Ливана, одновременно продолжая воздушные удары по территории соседнего государства.

В результате этих атак погибли более 2 тысяч человек, включая высокопоставленных членов шиитского движения, а свыше миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на значительные потери, включая утрату командиров, "Хезболлах" сопротивляется и продолжает обстрелы израильских населенных пунктов.

Основной задачей израильской армии в этой военной кампании является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч граждан, эвакуированных с севера страны. Эти вынужденные переселения произошли после того, как "Хезболлах" начал обстрелы территории Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС, год назад начавшего активную фазу конфликта.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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