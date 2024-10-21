Израиль под огнем: ЦАХАЛ сообщает о массированных обстрелах со стороны Ливана

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в воскресенье, 20 октября, по территории Израиля было выпущено около 200 ракет со стороны Ливана. Эти удары были нанесены боевиками из террористической организации "Хезболлах". Обстрелы продолжались до позднего вечера, что подтверждается официальными сообщениями военных.
С начала октября Израиль ведет активные наземные операции против "Хезболлах" на юге Ливана, одновременно продолжая воздушные удары по территории соседнего государства.
В результате этих атак погибли более 2 тысяч человек, включая высокопоставленных членов шиитского движения, а свыше миллиона жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на значительные потери, включая утрату командиров, "Хезболлах" сопротивляется и продолжает обстрелы израильских населенных пунктов.
Основной задачей израильской армии в этой военной кампании является создание безопасных условий для возвращения домой 60 тысяч граждан, эвакуированных с севера страны. Эти вынужденные переселения произошли после того, как "Хезболлах" начал обстрелы территории Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС, год назад начавшего активную фазу конфликта.
Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
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