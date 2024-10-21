Молдавия выбирает суверенитет: оппозиция зявляет о провале планов Санду

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Оппозиционный блок "Победа" заявил, что граждане Молдавии выразили поддержку развитию страны и сохранению её независимости.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

В то же время, на президентских выборах, где баллотировалась действующий президент Майя Санду, она заняла первое место с 36,38% голосов. Её ближайший соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, получил 29,17%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, выборы перейдут во второй тур, который состоится 3 ноября. Именно тогда определится, кто станет президентом Молдавии на следующие четыре года.

Оппозиция подчеркнула, что избирательные участки как на территории страны, так и за её пределами завершили свою работу, и граждане выразили своё мнение о будущем Молдовы. Они ожидают от избирательных комиссий профессионализма, честности и прозрачности в подсчёте голосов.

Однако представители блока "Победа" сообщили о многочисленных нарушениях на выборах. По их мнению, многие сотрудники избирательных комиссий подвергались давлению со стороны действующей власти, что, по их словам, объясняет большое количество зафиксированных инцидентов.

В воскресенье, помимо выборов президента, в стране также состоялся референдум, на котором гражданам предлагалось ответить на вопрос о внесении поправок в конституцию для возможного вступления Молдавии в Европейский союз. Оба события признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила минимальный порог в 33,3%.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

