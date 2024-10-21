Оппозиционный блок "Победа" заявил, что граждане Молдавии выразили поддержку развитию страны и сохранению её независимости.
В то же время, на президентских выборах, где баллотировалась действующий президент Майя Санду, она заняла первое место с 36,38% голосов. Её ближайший соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, получил 29,17%.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, выборы перейдут во второй тур, который состоится 3 ноября. Именно тогда определится, кто станет президентом Молдавии на следующие четыре года.
Оппозиция подчеркнула, что избирательные участки как на территории страны, так и за её пределами завершили свою работу, и граждане выразили своё мнение о будущем Молдовы. Они ожидают от избирательных комиссий профессионализма, честности и прозрачности в подсчёте голосов.
Однако представители блока "Победа" сообщили о многочисленных нарушениях на выборах. По их мнению, многие сотрудники избирательных комиссий подвергались давлению со стороны действующей власти, что, по их словам, объясняет большое количество зафиксированных инцидентов.
В воскресенье, помимо выборов президента, в стране также состоялся референдум, на котором гражданам предлагалось ответить на вопрос о внесении поправок в конституцию для возможного вступления Молдавии в Европейский союз. Оба события признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила минимальный порог в 33,3%.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.