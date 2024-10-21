Молдавия против: ЦИК сообщает, что больше половины населения против вступления в ЕС

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Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов, 54,95% граждан Молдавии высказались против вступления страны в Европейский союз. Лишь 45,01% участников референдума поддержали идею евроинтеграции.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Голосование проводилось по вопросу о внесении изменений в конституцию, которые позволили бы Молдавии стать членом ЕС. Гражданам предлагалось выразить свою позицию относительно такой инициативы.

Проведение референдума вызвало критику как со стороны общественности, так и от оппозиционных партий. Представители оппозиции заявляли, что голосование не отражает реальные интересы населения, а скорее служит способом укрепления влияния действующей власти накануне президентских и парламентских выборов.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

