Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 81,5% протоколов, 54,95% граждан Молдавии высказались против вступления страны в Европейский союз. Лишь 45,01% участников референдума поддержали идею евроинтеграции.
Голосование проводилось по вопросу о внесении изменений в конституцию, которые позволили бы Молдавии стать членом ЕС. Гражданам предлагалось выразить свою позицию относительно такой инициативы.
Проведение референдума вызвало критику как со стороны общественности, так и от оппозиционных партий. Представители оппозиции заявляли, что голосование не отражает реальные интересы населения, а скорее служит способом укрепления влияния действующей власти накануне президентских и парламентских выборов.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.