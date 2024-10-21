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Восточное сотрудничество: Россия рассчитывает на взаимовыгодное сближение ЕАЭС с БРИКС

1:30
Мир

Российская сторона выражает оптимизм относительно потенциального сближения между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС, подчеркивая взаимную выгоду от такого сотрудничества. Об этом заявил Сергей Лавров в рамках интервью порталу АиФ. 

Восточное сотрудничество: Россия рассчитывает на взаимовыгодное сближение ЕАЭС с БРИКС
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Этот оптимизм основан на убежденности, что членство или активное участие в конкретных проектах БРИКС будет отвечать интересам всех вовлечённых сторон.

Ранее представитель президента Казахстана Берик Уали сообщил, что в обозримом будущем Астана воздержится от подачи заявки на членство в БРИКС, учитывая многоэтапный процесс рассмотрения вопросов о присоединении. Это решение отражает тщательный подход Казахстана к участию в международных организациях.

Стоит отметить, что Казахстан уже является активным участником нескольких ключевых организаций, включая ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС. Этот широкий спектр международного сотрудничества демонстрирует гибкость и открытость страны для взаимовыгодных отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уважение к самостоятельному решению Казахстана относительно его участия в различных организациях, включая БРИКС. Это подтверждает готовность России к конструктивному диалогу и сотрудничеству на основе взаимного уважения и понимания.

Уточнения

БРИКС  — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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