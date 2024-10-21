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Не в их интересах: США блокируют закон о недопустимости милитаризации космоса

2:27
Мир

Глобальная безопасность в космическом пространстве под угрозой: США отказываются поддержать запрет на милитаризацию космоса, отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в недавнем интервью порталу АиФ.

Не в их интересах: США блокируют закон о недопустимости милитаризации космоса
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Россия напомнила, что ранее США выдвинули обвинения в адрес РФ, предполагая, что она якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе. В ответ, США инициировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, запрещающую подобные действия. Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, в Договоре о космосе 1967 года, подписанном всеми ядерными державами, уже закреплена норма о недопустимости вывода оружия массового уничтожения в космическое пространство.

Российская сторона предложила дополнить существующий Договор о космосе инициативой, продвигаемой Россией и Китайской Народной Республикой, направленной на предотвращение размещения любых вооружений в космическом пространстве. Однако, США оказались единственной страной, блокирующей это предложение. Их желание подтвердить запрет на ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения в космосе через резолюцию было интерпретировано как попытка получить разрешение на размещение обычного вооружения в космосе.

Недавно Москва наложила вето на проект резолюции США и Японии, касающийся неразмещения оружия массового уничтожения в космосе. Основанием для этого стало отсутствие в тексте резолюции поправки, предложенной Россией и Китаем, которая призывала к сохранению космического пространства свободным от оружия любого вида и обеспечению гарантированного неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Россия, совместно с другими странами, в том числе с Китаем, последовательно выступает за сохранение космического пространства в мирных целях и предотвращение гонки вооружений в космосе. Между тем, США и их союзники продолжают предпринимать шаги, направленные на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий, позиционируя космос как новую арену глобального соперничества, где Россия и Китай обозначаются в качестве ключевых оппонентов.

Уточнения

Милитари́зм — идеология и политика активного наращивания и использования военной мощи государства в экспансионистских целях; доминирование военных и военизированных органов и институтов в государственной и общественной жизни.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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