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Лавров: война Запада против РФ становится все более прямой

1:45
Мир

Конфликт между Россией и Западом набирает обороты, постепенно перерастая из гибридной фазы в полномасштабную военную конфронтацию, отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в эксклюзивном интервью порталу "АиФ".

Лавров: война Запада против РФ становится все более прямой
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, PDM

По мнению главы российского МИД, текущая политика Соединённых Штатов Америки направлена на консолидацию европейских стран под единым знаменем, целью которого становится взятие на себя основной ответственности за ведение войны против России. Это напоминает сценарий, когда значительная часть Европы, включая Францию, Испанию и скандинавские страны, находились под влиянием нацистской идеологии во времена Адольфа Гитлера. На этот раз, however, роль "идеологического лидера" якобы выполняет узурпатор Владимир Зеленский.

Российская позиция по военной поддержке Украины заключается в том, что поставки вооружений не только препятствуют мирному урегулированию конфликта, но и напрямую втягивают страны НАТО в военные действия, создавая опасный прецедент "игры с огнём".

Сергей Лавров подчеркнул, что любая военная помощь, направленная Украине, будет рассматриваться Россией как легитимная цель. Кроме того, он акцентировал, что участие США и НАТО в конфликте выходит за рамки поставок вооружения, включая подготовку специалистов на территории таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.

Кремль ранее заявлял, что наращивание военного потенциала Украины со стороны Запада не только не способствует диалогу, но и ведёт к негативным последствиям для всех вовлечённых сторон.

Уточнения

Гибридная война — вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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