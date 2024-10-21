Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куба вновь погрузилась во тьму: энергосистема страны снова вышла из строя
Лавров обвиняет Джонсона в срыве мирных переговоров с Украиной
Россия впервые за девять лет вышла на полное самообеспечение картофелем
В аэропорту Новой Зеландии ввели ограничение на прощальные объятия
Израиль под огнем: ЦАХАЛ сообщает о массированных обстрелах со стороны Ливана
Идеи для стильной прихожей: как визуально расширить пространство
Молдавия выбирает суверенитет: оппозиция зявляет о провале планов Санду
Молдавия против: ЦИК сообщает, что больше половины населения против вступления в ЕС
Восточное сотрудничество: Россия рассчитывает на взаимовыгодное сближение ЕАЭС с БРИКС

Исключительная ложь: Лавров заявил, что Байден солгал о планах США по диалогу с РФ

3:18
Мир

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сайту "АиФ" раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией по сокращению ядерного оружия без предварительных условий.

Исключительная ложь: Лавров заявил, что Байден солгал о планах США по диалогу с РФ
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Лаврова, это является обманом и не соответствует реальным намерениям США.

Лавров отметил, что призывы к диалогу о стратегической стабильности и контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий скрывают истинные цели американской стороны. "Что значит 'без предварительных условий'? Это означает, что США оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом и официально заявлять, что их цель — нанесение России 'стратегического поражения' на поле боя," — подчеркнул министр.

Согласно Лаврову, Россия должна принять условия США и сесть за стол переговоров по ядерным вооружениям, не требуя при этом отказа Вашингтона от своей текущей политики в отношении Москвы. Министр также отметил, что США предлагают те же условия КНДР, подчеркивая, что переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа от курса на войну.

"Когда вам говорят, что переговоры начнутся без всяких условий, но цель — уничтожить вас на поле боя, это не выглядит умно," — отметил Лавров. Он добавил, что Россия предлагала США вести подобный диалог задолго до украинских событий, напомнив о стратегическом диалоге ядерной "пятерки", когда США пытались вовлечь Китай в переговоры об ограничении его вооружений.

"Китай по понятным причинам отказался, так как его потенциал пока не сопоставим ни с американским, ни с нашим. Мы с Китаем не состоим в военном союзе и не связаны обязательствами, как члены НАТО," — пояснил Лавров. Он также отметил, что НАТО представляет собой союз трех ядерных держав — США, Франции и Британии.

По мнению главы МИД, Россия предлагала вести переговоры с учетом совокупного ядерного потенциала этих трех стран, но США отказались. Цель переговоров, продвигаемых США, заключается в саморекламе для формирования общественного мнения в пользу ограничения ядерных вооружений между Россией и США, не затрагивая запасы Франции и Великобритании, а также вопросы неядерных вооружений, в которых НАТО значительно превосходит Россию.

Лавров подчеркнул, что диалог должен вестись с учетом всех факторов, а не на основе "красивых лозунгов", за которыми скрывается желание добиться односторонних преимуществ. Ранее Байден заявил о необходимости стремиться к полному устранению ядерного арсенала и готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей, но не упомянул значительные расходы американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя заявления Вашингтона, отметил, что это попытка одурачить мировое большинство, заинтересованное в стратегической стабильности и переговорах.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Садоводство, цветоводство
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай Аудио 
Популярное
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие

Главный ингредиент этих оладьев — капуста — всегда имеется под рукой, стоит недорого и содержит множество полезных веществ. Оладьи готовятся на основе кефира, а капуста натирается на мелкой тёрке.

Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова Су-30МКИ против J-31. Сравнение двух тяжёлых истребителей России и Китая Дмитрий Плотников
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Как вырастить отличный чеснок, если сажать его осенью
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Последние материалы
Молдавия выбирает суверенитет: оппозиция зявляет о провале планов Санду
Молдавия против: ЦИК сообщает, что больше половины населения против вступления в ЕС
Восточное сотрудничество: Россия рассчитывает на взаимовыгодное сближение ЕАЭС с БРИКС
Не в их интересах: США блокируют закон о недопустимости милитаризации космоса
Лавров: война Запада против РФ становится все более прямой
Исключительная ложь: Лавров заявил, что Байден солгал о планах США по диалогу с РФ
Россия следит за предвыборной гонкой в США
Израильские ВВС нанесли удар по окрестностям бейрутского аэропорта
Украина запросила электроэнергию сразу у пяти стран
Текстиль для дома: выбираем ткани и цвета правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.