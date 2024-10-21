Исключительная ложь: Лавров заявил, что Байден солгал о планах США по диалогу с РФ

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сайту "АиФ" раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией по сокращению ядерного оружия без предварительных условий.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Лаврова, это является обманом и не соответствует реальным намерениям США.

Лавров отметил, что призывы к диалогу о стратегической стабильности и контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий скрывают истинные цели американской стороны. "Что значит 'без предварительных условий'? Это означает, что США оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом и официально заявлять, что их цель — нанесение России 'стратегического поражения' на поле боя," — подчеркнул министр.

Согласно Лаврову, Россия должна принять условия США и сесть за стол переговоров по ядерным вооружениям, не требуя при этом отказа Вашингтона от своей текущей политики в отношении Москвы. Министр также отметил, что США предлагают те же условия КНДР, подчеркивая, что переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа от курса на войну.

"Когда вам говорят, что переговоры начнутся без всяких условий, но цель — уничтожить вас на поле боя, это не выглядит умно," — отметил Лавров. Он добавил, что Россия предлагала США вести подобный диалог задолго до украинских событий, напомнив о стратегическом диалоге ядерной "пятерки", когда США пытались вовлечь Китай в переговоры об ограничении его вооружений.

"Китай по понятным причинам отказался, так как его потенциал пока не сопоставим ни с американским, ни с нашим. Мы с Китаем не состоим в военном союзе и не связаны обязательствами, как члены НАТО," — пояснил Лавров. Он также отметил, что НАТО представляет собой союз трех ядерных держав — США, Франции и Британии.

По мнению главы МИД, Россия предлагала вести переговоры с учетом совокупного ядерного потенциала этих трех стран, но США отказались. Цель переговоров, продвигаемых США, заключается в саморекламе для формирования общественного мнения в пользу ограничения ядерных вооружений между Россией и США, не затрагивая запасы Франции и Великобритании, а также вопросы неядерных вооружений, в которых НАТО значительно превосходит Россию.

Лавров подчеркнул, что диалог должен вестись с учетом всех факторов, а не на основе "красивых лозунгов", за которыми скрывается желание добиться односторонних преимуществ. Ранее Байден заявил о необходимости стремиться к полному устранению ядерного арсенала и готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей, но не упомянул значительные расходы американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков, комментируя заявления Вашингтона, отметил, что это попытка одурачить мировое большинство, заинтересованное в стратегической стабильности и переговорах.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

