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Россия следит за предвыборной гонкой в США

1:56
Мир

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия внимательно следит за предвыборной кампанией в США и пока не видит признаков, что Москва и Вашингтон вернутся к равноправному диалогу после выборов. Об этом Лавров заявил в интервью изданию Аргументы и Факты. 

Россия следит за предвыборной гонкой в США
Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Лавров подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с любой администрацией, которую выберет американский народ, но только при условии взаимоуважительного и равноправного общения, основанного на готовности слушать и понимать друг друга. Однако на данный момент таких признаков не наблюдается.

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп и его вице-президент высказывались о необходимости возобновления диалога, чтобы решать проблемы "одну за 24 часа, другую — за 72". Лавров отметил, что Россия поймет, о чем будет идти речь, только после того, как новая администрация официально вступит в должность и сформулирует свою позицию.

Министр подчеркнул, что Россия всегда была открыта для диалога и не прекращала его. Посольство России в США продолжает функционировать, несмотря на создаваемые американцами препятствия для работы дипломатической миссии. В ответ Россия вынуждена действовать аналогичным образом. Лавров подчеркнул, что диалог является основой дипломатии, и Россия готова к нему на условиях, соответствующих ее предназначению.

Отвечая на вопрос о том, кто для России хуже — Дональд Трамп или Камала Харрис, Лавров заявил, что Москва будет ждать решения американского народа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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