Израильские ВВС нанесли удар по окрестностям бейрутского аэропорта

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Сообщается, что боевые самолеты израильских военно-воздушных сил произвели несколько авиаударов в окрестностях международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Ранее командование израильской армии объявило о планах нанести удары по объектам, связанным с исламским банком "Кард аль-Хасан", расположенным в различных регионах Ливана, в том числе в южном пригороде столицы.

Несколько воздушных атак были направлены на район, граничащий с территорией аэропорта. До этого удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани. По данным источников, было зафиксировано около пяти-шести мощных взрывов. Южный пригород Бейрута окутан плотным дымом.

Свидетели событий сообщили журналистам, что в результате атак несколько многоэтажных зданий были полностью разрушены.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.

