Израильские ВВС нанесли удар по окрестностям бейрутского аэропорта

Сообщается, что боевые самолеты израильских военно-воздушных сил произвели несколько авиаударов в окрестностях международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Ранее командование израильской армии объявило о планах нанести удары по объектам, связанным с исламским банком "Кард аль-Хасан", расположенным в различных регионах Ливана, в том числе в южном пригороде столицы.
Несколько воздушных атак были направлены на район, граничащий с территорией аэропорта. До этого удары были нанесены по кварталам Харет-Хрейк, Шувайфат и Хай аль-Амрикани. По данным источников, было зафиксировано около пяти-шести мощных взрывов. Южный пригород Бейрута окутан плотным дымом.
Свидетели событий сообщили журналистам, что в результате атак несколько многоэтажных зданий были полностью разрушены.
Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.
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