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Это помогает в постели: эффективные упражнения для улучшения сексуальной жизни

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Мир

Персональный тренер Пит МакКолл поделился рекомендациями по тренировкам, которые могут значительно улучшить качество сексуальной жизни.

Это помогает в постели: эффективные упражнения для улучшения сексуальной жизни
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Он считает, что силовые тренировки являются наилучшим способом для повышения сексуальных возможностей благодаря их положительному влиянию на уровень тестостерона. В его списке полезных упражнений находятся отжимания, приседания и скручивания.

Кроме того, МакКолл выделил йогу и быструю ходьбу как эффективные способы для улучшения интимной жизни. Он также обратил внимание на важность упражнений Кегеля, которые помогают развить выносливость и контроль, укрепляя лобково-копчиковые мышцы.

Также тренер упомянул плавание, поскольку оно также способствует повышению общей выносливости.

Уточнения

Сущность репродуктивного здоровья — состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.

Физи́ческая культу́ра  — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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