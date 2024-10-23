Это помогает в постели: эффективные упражнения для улучшения сексуальной жизни

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Персональный тренер Пит МакКолл поделился рекомендациями по тренировкам, которые могут значительно улучшить качество сексуальной жизни.

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Он считает, что силовые тренировки являются наилучшим способом для повышения сексуальных возможностей благодаря их положительному влиянию на уровень тестостерона. В его списке полезных упражнений находятся отжимания, приседания и скручивания.

Кроме того, МакКолл выделил йогу и быструю ходьбу как эффективные способы для улучшения интимной жизни. Он также обратил внимание на важность упражнений Кегеля, которые помогают развить выносливость и контроль, укрепляя лобково-копчиковые мышцы.

Также тренер упомянул плавание, поскольку оно также способствует повышению общей выносливости.

Уточнения

Сущность репродуктивного здоровья — состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.



Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

