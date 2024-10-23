Это помогает в постели: эффективные упражнения для улучшения сексуальной жизни

Персональный тренер Пит МакКолл поделился рекомендациями по тренировкам, которые могут значительно улучшить качество сексуальной жизни.
Он считает, что силовые тренировки являются наилучшим способом для повышения сексуальных возможностей благодаря их положительному влиянию на уровень тестостерона. В его списке полезных упражнений находятся отжимания, приседания и скручивания.
Кроме того, МакКолл выделил йогу и быструю ходьбу как эффективные способы для улучшения интимной жизни. Он также обратил внимание на важность упражнений Кегеля, которые помогают развить выносливость и контроль, укрепляя лобково-копчиковые мышцы.
Также тренер упомянул плавание, поскольку оно также способствует повышению общей выносливости.
Сущность репродуктивного здоровья — состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.
Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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