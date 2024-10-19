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G7 обвиняет Китай в военной поддержке России: товары двойного назначения под подозрением

Мир

Министры обороны стран "Большой семерки" (G7) обвинили Китай в предоставлении военной помощи России и передаче товаров двойного назначения. Они также высказали обеспокоенность по поводу укрепляющихся связей между Москвой и Пекином. Об этом говорится в коммюнике глав оборонных ведомств G7, которое было принято по итогам встречи в Неаполе, сообщает Газета.Ru со ссылкой РИА Новости.

G7 обвиняет Китай в военной поддержке России: товары двойного назначения под подозрением
Фото: g7italy.it by Italian G7 Presidency, CC BY 3.0

В документе подчеркивается обеспокоенность по поводу увеличения военной поддержки, которую Китай якобы предоставляет России, и призывают Пекин воздержаться от поставок товаров двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений. Эти товары применяются в российском военно-промышленном комплексе и способствуют продолжению боевых действий на Украине, отмечается в коммюнике.

Министры обороны стран G7 выразили свою озабоченность по поводу углубления военного сотрудничества между Россией и Китаем, которое они связывают с "дестабилизирующими действиями".

18 октября президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС подчеркнул, что взаимодействие между Россией и КНР является важным аспектом глобальной стабильности. Он отметил, что РФ не вмешивается в отношения Китая с Соединенными Штатами. Путин добавил, что действия Вашингтона в отношении Пекина не идут на пользу и даже наносят урон экономике США. По его словам, США опоздали со своими попытками сдержать развитие Китая примерно на 15 лет и теперь не способны остановить этот процесс.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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