Израильские военные уничтожили важный командный центр Хезболлы

Израильские военные сообщили о разрушении важного командного центра "Хезболлы"

Военные Израиля заявили, что им удалось найти и уничтожить крупный командный пункт "Хезболлы" на юге Ливана, по информации агентства EFE.

В ходе наземной операции военные ликвидировали командный пункт и наблюдательный пост, который использовался для мониторинга ситуации в израильских приграничных городах.

Также ближневосточные СМИ сообщают, что израильская авиация продолжила в субботу наносить удары по предполагаемым позициям "Хезболлы" в Ливане, в том числе обстреливали южные районы Бейрута.

Напомним, что Израиль запросил у США второй комплекс противоракетной обороны. Этот комплекс может помочь Израилю защититься от атак Ирана.

Уточнения

Хезболла́ (араб. حزب الله‎ Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана; также «Хезболлах») — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



