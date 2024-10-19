Израильские военные уничтожили важный командный центр Хезболлы

Израильские военные сообщили о разрушении важного командного центра "Хезболлы"
Военные Израиля заявили, что им удалось найти и уничтожить крупный командный пункт "Хезболлы" на юге Ливана, по информации агентства EFE.
В ходе наземной операции военные ликвидировали командный пункт и наблюдательный пост, который использовался для мониторинга ситуации в израильских приграничных городах.
Также ближневосточные СМИ сообщают, что израильская авиация продолжила в субботу наносить удары по предполагаемым позициям "Хезболлы" в Ливане, в том числе обстреливали южные районы Бейрута.
Напомним, что Израиль запросил у США второй комплекс противоракетной обороны. Этот комплекс может помочь Израилю защититься от атак Ирана.
Хезболла́ (араб. حزب الله Х̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана; также «Хезболлах») — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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